شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية فى برج العرب قبل نهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من تواجدها بمحيط ستاد برج العرب قبل نهائى كأس الكونفدرالية والذى يخوضه نادى الزمالك بمباراة الإياب أمام نهضة بركان المغربي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف نظيف.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط منطقة برج العرب، مع تواجد كثيف لرجال المرور بالطرق والمحاور المؤدية للاستاد.
ومن المقرر حضور نحو 40 ألف متفرج للمباراة لتشجيع فريق الزمالك فى المباراة الصعبة التى يخوضها بحثاً عن لقب أفريقي.
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