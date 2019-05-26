شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 26 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ وفد من بعض الشركات الجيبوتية وممثلين عن وزارة التجارة الجيبوتية زيارة إلى مصر تستمر 4 أيام؛ لبحث إمكانية استيراد الخضروات والفاكهة الطازجة من مصر، ومناقشة التفاصيل الخاصة بالرقابة على الجودة.

تبدأ الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان والملاحظين والمعاونين وتقدير الدرجات.

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تصوت 21 دولة أوروبية لاختيار 751 نائبا أوروبيا في الانتخابات الأوروبية التي بدأت في 7 دول، الخميس الماضي.

يبدأ رئيس النيجر «محمدو إيسوفو» زيارة دولة إلى الصين تستمر حتى 30 مايو، بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي في عودة نهائي كأس الكونفدرالية في العاشرة مساء على استاد برج العرب.