فى 6 نقاط تعرف على خطة تطوير السكك الحديد العام الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار إهتمام الدولة بتطوير السكك الحديدية، وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها للعام المالي 2019/2020 المُقدمة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الخطوات المتوقع تنفيذها خلال العام الجديد في هذا الصدد. وتضمنت خطة العام الجديد لتطوير السكة الحديد ما يأتي : 1- استكمال تجديد 400 كم سكك علي جميع الخطوط. 2- تطوير 245 عربة مميزة. Advertisements 3- تطوير 297 مزلقاناً. 4- بدء إنشاء كوبري سكة حديد بالقناطر الخيرية، وإنشاء كوبري أخر بميت نما بالقليوبية، واستكمال إنشاء 4 كبارى. 5- إنشاء ثلاثه أنفاق في كل من ( كوم أمبو بمحافظة أسوان / حجر النواتية بمحافظة الاسكندرية / بركة السبع بمحافظة المنوفية). 6- إنشاء خط سكة حديد عالي السرعة.

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