شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تسليم خطابات الندب للمراقبين ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، أنه تمت الموافقة على بدء الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية، فى توزيع خطابات الندب للمشاركين فى أعمال الامتحانات اليوم الأحد 26 مايو الجارى، كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان والملاحظين والمعاونين وتقدير الدرجات.

وأشار عبد الحكم، إلى مراعاة عدم تكرار توزيع المعلم على ذات لجنة سير الامتحان التي شارك فيها بامتحانات العام الماضي ومراعاة البعد الجغرافى بين لجان السير ومحل الإقامة، حرصاً على توفير سبل الراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ولضمان تحقيق الجودة المطلوبة والغاية المرجوة من العملية الامتحانية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة السبت 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو المقبل.

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