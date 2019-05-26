آية في دعوى إثبات نسب: "تزوجني غصب عني.. ولم يعترف بطفلته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"اتجوزت غصب عني، ولما خلفت أنكر أبوته لابنته".. بهذه الكلمات بررت "آية. م" دعواها أمام محكمة الأسرة بالزنانيري التي طالبت فيها بإثبات نسب طفلتها، 3 سنوات لـ"م.م".

وقالت مُقيمة الدعوى رقم 1379 لسنة 2018: "عندما شاهدها صديق زوج والدتها، طلب الزواج منها رغم صغر سنها، وأجبرها زوج أمها على الزواج منها مقابل فرش من الحشيش"، مرت الأيام وأنجبت "آية" ولم يعترف الزوج بطفلته.

Advertisements

وأضافت صاحبة الـ22 سنة: "كان زوجي يأتي لمنزلنا الموجود بنفس عقار أهلي يوم واحد في الأسبوع وعندما علم بحملي ابتعد، وأخذ ورقة زواجي من والدتي،، وبعد إنجابي ظل الوضع كما هو ولم أعلم عنه شيء، وأحد الجيران كان يتكلف بمصاريف البنت، وبعد فترة تفكير طويلة، ذهبت لمنزله وتركت طفلتي للبقاء مع أخواتها الأكبر منها من زوجته الأولى".

وتابعت الزوجة: "زوجي دخل لمنزلنا وبدون مبررات قام بضربي ورمى طفلته على الأرض وقام بتهديدي بعدم القرب من منزله، وصرخ في وجهي بأن تلك الطفلة لم تكن ابنته، ومن وقتها حتى تمت طفلته الثالثة من عمرها ولم ينفق عليها جنيها، ولم يجعلها تشعر بحنية الأب".

وواصلت: "تحدثت معي سيدة موجودة أمامي بالمنزل الآخر، وناقشتها بأني تزوجت في سن صغير ولم يتم عقد قراني إلا عرفي، فنصحتني بالذهاب إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى إثبات نسب ابنتي، لجلب حقها، ومازالت الدعوى منظورة حتى الآن".