انت الان تتابع «التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصورة الفائزة في مسابقة رمضان 2019

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".

وكانت الصورة التي فازت بها مصورة التحرير بالمركز الثالث في المسابقة، لأم تختار مع ابنها فانوس رمضان من منطقة السيدة زينب، في مشهد يعكس البهجة التي تخرج من عين الصغير وفرحته الشديدة بفانوس رمضان. وأعلن منظمو المسابقة أن هناك جوائز مادية قيمة تنتظر الفائزين، إذ أعلنت النتيجة في حفل الإفطار السنوي للشعبة

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