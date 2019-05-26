شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تواجه الزيادة السكانية بمسرح الشارع في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار فعاليات تنفيذ برنامج «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، صرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن الوزارة ستبدأ فى استخدام آليات فنية، متمثلة فى «مسرح الشارع»، على مدى أيام وليالى رمضان، للتوعية بالقضية السكانية، وذلك على مستوى محافظات المشروع كجزء من التوعية المجتمعية التى يعتمد عليها البرنامج من حيث التأثير المهم لمثل هذه النوعية من الأدوات بقربها من المتلقى.

وأشارت «والى» إلى أنه سيتم تنفيذ 20 عرضًا على مستوى 20 مركزًا بمحافظات المشروع الـ10، على أن تُقدم العروض بالمراكز الأكثر كثافة سكانية والمستهدفة من البرنامج، خاصة مع التقدم الذى يجده البرنامج، حيث تم تنفيذ 946 ألفًا و111 زيارة طَرْق أبواب، خلال الفترة من يناير إلى إبريل الماضيين، وتحويل 141 ألفًا و300 سيدة إلى الوحدات الصحية وعيادات «2 كفاية» لتلقى خدمات تنظيم الأسرة بالمجان.

وأوضحت رندة فارس، منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن العروض بدأت فى محافظات المشروع أمس الأول وتستمر حتى 21 يونيو المقبل، حيث سيتم تنفيذ العروض بواقع عرضين لكل محافظة، وستحمل العروض عنوان «2 كفاية»، حيث ستتناول الشخصيات به تقديم قصة إنسانية تعمل على تصحيح أهم المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، فى إطار كوميدى خفيف جذاب، وستتم العروض فى قلب القرى التى يعمل بها المشروع، ومن المقرر أن يسبق العرض المسرحى عرض تنورة لجذب انتباه الجمهور وحشده، وسيقدم العروض طلبة من المعهد العالى للفنون المسرحية ووزارة الثقافة. وستنطلق العروض على التوالى من محافظة أسوان، تليها الأقصر، تليها قنا، ثم سوهاج، ثم أسيوط، تليها المنيا، تليها بنى سويف، ثم الفيوم، ثم البحيرة، وتنتهى بالجيزة، التى ستقدم بها العروض بمركزى العمرانية والوراق.