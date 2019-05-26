شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» يحتفي بذكرى اكتشاف «سفينة خوفو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفى محرك البحث «جوجل» بالذكرى الـ65 لاكتشاف سفينة خوفو، أو ما يطلق عليها «مركب الشمس» و«روح الآلهة» المكتشفة عام 1954 على يد عالم الآثار المصري السيد كمال الملاح.

تعتبر سفينة خوفو إحدى أقدم السفن في العالم، وكان يستخدمها المصريون القدماء لاستعادة الحياة من الأماكن المقدسة، وأطلقوا عليها اسم سفن «روح الآلهة»، كما تسمى أيضا بـ«مركب الشمس».