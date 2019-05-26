شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 96% من طريق «الفرافرة - ديروط» بـ1.7 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تنفيذ 96% من مشروع إنشاء طريق «الفرافرة / ديروط» بطول 310 كم بتكلفة مليار و715 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاء أعماله، سبتمبر المقبل.

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أوضح المحافظ، في بيان، مساء السبت، أن «الطريق يعد شريان حياة جديدا لربط المحافظة عرضيا بوادي النيل؛ ويأتي ضمن مشروعات الطرق القومية التي تنفذها الدولة».

أضاف أنه يجري أيضا تنفيذ مشروع محور «تنيدة / منفلوط» ضمن المشروعات القومية للطرق بتكلفة 585 مليون جنيه، وكذلك عدد من مشروعات الإسكان الجديدة للشباب، ومنها مشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه، أكتوبر المقبل.

أشار إلى تنفيذ 30 محطة مياه شرب جديدة، ويجرى تنفيذ مشروعات صرف صحي تتضمن الغابة الشجرية الفرافرة بمساحة 300 فدان واستكمال شبكات الفرافرة بطول 12 كيلو مترا، ومشروع توسعات معالجة موط وصرف صحي باريس ومشروع صرف الصحي للتجمعات الريفية الجديدة بمركز الداخلة.