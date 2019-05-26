شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء أئمة مساجد شمال سيناء من سنتين خبرة بالإيفاد الخارجى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019م للأئمة ووضعت امتيازات وخصوصية لأئمة مساجد شمال سيناء، تعرف عليها فى التفاصيل التالية..

1 - فتح باب الإيفاد للدعاة أصحاب خبرة أربع سنوات بمحافظة شمال سيناء.

2 - شرط خبرة الإيفاد 6 سنوات لباقى المحافظات.

3 - شرط أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.

4 - الاستثناء لأئمة شمال سيناء لدورهم الوطنى.

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5 - أن يُقر من ينجح كتابيا باستمرار عمله بالمحافظة حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة خمس سنوات على الأقل.

6 - أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد أول اختبار أى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر الإعلان.

7 - أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

8 - أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين : 2018-2019م، وأن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: (القرآن الكريم كاملاً – العقيدة – التفسير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه – الفقه وأصوله – السيرة النبوية والثقافة العامة.