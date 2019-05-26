شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للجملة: توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية عن توفير جميع السلع التموينية المدعمة المقررة لشهر يونيو المقبل لأصحاب بطاقات التموين بكافة محافظات الوجه القبلى بجانب توفير الشركة العامة للجملة المقررات التموينية فى محافظات الوجه البحرى ﻭانه سيتم صرف السلع لأصحاب البطاقات اعتبارًا من أول الشهر .

وكان الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، قد أعلن عن فتح مخازن الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى فترة مسائية بدلاً من الفترة الصباحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك حرصًا على انتظام صرف السلع التموينية لبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى، حيث سيتم استمرار العمل فى الفترة المسائية خلال الأيام التى ستشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة.