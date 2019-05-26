شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 20 رحلة لنقل المعتمرين إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الأحد، 20 رحلة إلى جدة والمدينة، وذلك بمعدل 16رحلة جوية تقلع من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة و4 رحلات من مطار برج العرب.

وقالت مصادر بالشركة انه من المقرر نقل ما يقرب من 5 آلاف معتمر، مشيرة إلى أن معدلات تشغيل رحلات العمرة ستزداد خلال ال10 أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك .

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وأضافت، أن الشركة خصصت عددا من الموظفين من أجل إنهاء إجراءات سفر ووصول المعتمرين خلال ختام موسم العمرة.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن تسيير أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر.