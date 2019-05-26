تعرف على الأوراق المطلوبة لتقديم الوافدين بالجامعات المصرية × 12 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فتح باب التقدم للطلاب الوافدين، يرصد ”الخليج 365”، الإجراءات التى يقوم بها الطالب للتقدم لإحدى الجامعات المصرية والدراسة بها. 1- يتم التقدم من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين https://www.wafeden.gov.eg ، أو الدخول إلى الرابط نفسه من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة www.mohe-casm.edu.eg . 2- يدون الطالب اسمه وفقا لجواز السفر. 3- يشترط في الطالب أن يكون حاصلاً على الثانوية أو ما يعادلها. 4- لابد أن يستوفى الطالب الأوراق والمستندات المطلوبة. 5- الأوراق المطلوبة تشمل صورة الشهادة الدراسية وصورة من جواز السفر. 6- أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها. 7- صورة جواز السفر. Advertisements 8- وعدد 6 صور شخصية. 9- نتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا الاختبار. 10- إيصال سداد مقابل خدمات التقدم على الموقع. 11- صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي. 12- يتقدم الطالب بالمستندات السابقة للإدارة المركزية للشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بحي السفارات بمدينة نصر.

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