شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لم نحدد عدد مساجد التهجد.. والمساجد الكبرى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن، لم نحدد عدد معين للمساجد التى ستؤدى صلاة التهجد.
وأضاف العيسوى، لـ"الخليج 365"، لم نفرضها ولن نمنعها، وكذلك الصلاة بجزء كامل والأمر يكون بتوافق الرواد مع المصلين حتى لا يفرض شكل معين على الجمهور.
وأشار العيسوى، الى أن المساجد الكبرى الأكثر التزاما بهذه الأمور لتوفير ما يطلبه جمهورها العريض، والأمر ليس إلزاميا.
وشدد العيسوى، على أن المحدد سلفا هو مساجد الاعتكاف وساحات صلاة عيد الفطر كون الأول سنة والثانى صلاة وخطبة واجب توفيرها.
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