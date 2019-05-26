مصر | اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"قضية العائدون من ليبيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"قضية العائدون من ليبيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمان الصادر ضدهما إحكاما غيابيا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"العائدون من ليبيا"، وخصصت المحكمة الجلسة لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

وكانت قد أصدرت المحكمة حكمها حضوريا لـ ١٠ متهمين وغيابيا لـ ٤ آخرين، حيث عاقبت كلا من أحمد امام محمد ومحمود عيدأحمد خليل بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن المشدد ١٥ عاما على ٣ متهمين وهم؛ مصطفى عبدالوهاب، أنور وجدي محمد، وأحمد كامل محمد.

Advertisements

وعاقبت المحكمة يحيي محمد السيد بالسجن المشدد 5 سنوات، وبالسجن المشدد ٣ سنوات لكلا من بدر البيومي شيرين حسنين ومحمد رمضان عبدالكريم وعمرو فاروق صابر ومحمد فاروق عبدالرحمن وأشرف السيد أبوالمجد محمد وأحمد عبدالحميد السيد ومصطفي عبدالله عبد المقصود.

كما ألزمت المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

وقضت محكمة النقض، في أكتوبر الماضي، بقبول طعن المتهمين بالقضية، والغت أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وامرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.