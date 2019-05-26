أخبار مصر | تعرف على حياة صاحب القصر.. الوصي على عرش مصر وممثلها في المحافل الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حياة صاحب القصر.. الوصي على عرش مصر وممثلها في المحافل الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دائمًا ما نسمع عن قصر الأمير محمد علي في منطقة المنيل، ويتحدث الكثيرون عن القصر ومعماره وزخارفه ونقوشه، ولكن ماذا عن المنشئ؟

وفي مبادرة للتعريف بصاحب القصر أطلق متحف قصر الأمير محمد علي توفيق معرضًا لصور فوتوغرافية تتحدث عن حياة الأمير وهواياته وأصدقاؤه وحياته الشخصية.

وعن المعرض يقول الدكتور ولاء بدوي مدير عام متحف قصر المنيل إنه يبدأ بميلاد الأمير وتعريف بحياته، ثم يتطرق لمرحلة مهمة للغاية من حياة الأمير وهي الجانب الرسمي منها.

وتابع أنه عندما توفي الملك فؤاد عام 1936، كان ابنه الملك فاروق يبلغ من العمر آنذاك 16 عامًا فقط وكان يدرس في الأكاديمية العسكرية بإنجلترا.

ولما توفى الملك فؤاد رجع فاروق مسرعًا إلى مصر، ولأنه كان لايزال صغير السن فقد تولى الأمير محمد علي توفيق رئاسة مجلس الوصاية على العرش.

وأشار بدوي أن هذا المجلس كان يضم عزيز عزت باشا وزير خارجية سابق وزوج بهية هانم يكن ابنة عم الملك فاروق، وشريف باشا صبري خال الملك فاروق.

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وأضاف أن مجلس الوصاية أدى اليمين الدستورية رسميًا أمام البرلمان في 8 مايو 1936، وتولى الملك فاروق مهامه الدستورية كاملة عند بلوغه الـ 18 عام بالتقويم الهجري وكان ذلك في 29 يوليو 1937.

وأكمل ولاء بدوي مدير عام قصر المنيل، أنه في مايو 1937 كان هناك دور رسمي جديد للأمير، حيث مثل محمد علي توفيق مصر والسودان خلال مراسم تتويج الملك جورج السادس لإنجلترا وبريطانيا العظمى بصفته رئيسًا لمجلس الوصاية.

وأشار أيضًا إلى أن الأمير كان يشغل منصب رئيس مجلس البلاط الملكي طوال فترة حكم الملك فاروق، حيث كان توفيق هو عميد أسرة محمد علي، وقد كان هذا المجلس له دورًا دستوريًا هامًا.

ويعد قصر الأمير محمد علي في المنيل أو قصر المنيل أو متحف قصر محمد علي بالمنيل أو متحف قصر المنيل، هو أحد قصور العهد الملكي في مصر ذات الطابع المعماري الخاص.

وبدأ بناء القصر عام 1903، ويقع بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة على مساحة 61 ألف متر مربع منها 5000 متر تمثل مساحة المباني، وهو تحفة معمارية فريدة كونه يضم طرز فنون إسلامية متنوعة ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي.

ويشتمل القصر على ثلاث سرايات، وهي سراي الإقامة، وسراي الاستقبال، وسراي العرش، بالإضافة إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، ويحيط به سور على طراز أسوار حصون القرون الوسطى، فيما تحيط بسراياه من الداخل حدائق تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، ويستخدم القصر حاليًا كمتحف.