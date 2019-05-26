أخبار مصر | عاجل.. وقف بسمة وهبة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وقف بسمة وهبة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح دكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، بأن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بوقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج شيخ الحارة المُذاع على قناة القاهرة والناس، وذلك بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية ةأخلاقية بحلقة يوم ١٩ مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وكذلك مخالفة قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

وقالت النقابة في بيان لها، إن "وهبة" لم تقم بتقنين وضعها مع النقابة وغير مقيده بأي من جداول القيد، كما أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقًا للمادتين ٢ – ١٩ من قانون النقابة.