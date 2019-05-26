شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار «كحك العيد».. والكيلو يبدأ بـ60 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المحال الشهيرة في عرض مجموعة وتشكيلة مختلفة من العروض للكعك والبسكويت والبيتى فور، مع اقتراب احتفالات عيد الفطر المبارك، ولجأت بعضها إلى عبوات 3/4 كيلو في إطار المنافسة وجذب المستهلكين.

وشهدت الأسعار انخفاضًا مقارنة بالعام الماضى خاصة مع تراجع أسعار، السكر أو الدقيق، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه.

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ورصدت «المصرى اليوم» أن أسعار كعك العيد تبدأ من 60 جنيهًا في المحال الشعبية، وتصل إلى 250 جنيها في المناطق الراقية، وتبدأ «علب المشكل من 100 جنيه» وزن كيلوجرام، وتصل إلى 425 جنيها للعلب وزن 4 كيلو، كما يصل سعر العلبة في بعض المحال الكبيرة إلى 700 جنيه.

وفى المجمعات الاستهلاكية تبدأ أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتى فور من 61 جنيها للكيلو حتى 100 جنيه، وتم طرح عبوات وزن 2 كيلوجرام مشكل تتضمن كعك وغريبة وبيتى فور وبسكويت سادة بسعر 139 جنيهًا.

وقال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك انخفاضا في أسعار كعك العيد بنسبة 5% مقارنة بأسعار العام الماضى، بسبب تراجع أسعار خامات الحلويات «السكر أو الدقيق»، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه. وأضاف «العبد»، لـ«المصرى اليوم»، أن جميع المنتجين يتنافسون من أجل تقديم أجود الأصناف بأقل الأسعار.

وتوقع أن يشهد الموسم إقبالا على شراء كعك العيد، خاصة بعد تراجع الأسعار، مشيرًا إلى أن منتجات العيد منتجات موسمية لا يتم تناولها إلا في تلك الفترة فقط.