شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تقرر وقف بسمة وهبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نقابة الإعلاميين وقف الإعلامية بسمة وهبة عن العمل بعد حلقة برنامجها «شيخ الحارة» مع الممثل ماجد المصري التي حملت بعض «المخالفات والإساءات».

يأتي ذلك استكمالًا لتحقيقات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الشكاوى التي تتهم البرنامج المعروض على قناة «القاهرة والناس» بـ«الإساءة للأفارقة».

نقابة الإعلاميين تقرر وقف بسمة وهبة