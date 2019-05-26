شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تستقيل من «القاهرة والناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الإعلامية بسمة وهبة استقالتها من قناة «القاهرة والناس» بعد وقوع خلاف كبير مع إدارة القناة بسبب برنامج «شيخ الحارة».

بدأت الأزمة بعد عرض حلقة السبت من البرنامج التي استضافت الكاتبة ياسمين الخطيب.

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كانت «وهبة» أعلنت رفض بث الحلقة بسبب تطرق الضيفة «الخطيب» إلى أسماء العديد من الشخصيات العامة.

وفوجئت مقدمة البرنامج ببث الحلقة، لكنها توصلت مع إدارة القناة إلى وقف بثها في الإعادة إضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بها من «يوتيوب».

يذكر أن المخرج السينمائي خالد يوسف أعلن تحريك دعوى قضائية يختصم فيها القناة والبرنامج ومقدمته وضيفته الأخيرة بدعوى «الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد».