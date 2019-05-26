شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعود إلى القاهرة بعد جولة رعوية إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أرض الوطن، مساء السبت، بعد جولة رعوية إلى كنائس ألمانيا وسويسرا وإنجلترا استغرقت أسبوعين، دشن خلالها 5 كنائس.

وعقد البابا خلال جولته عدة اجتماعات رعوية وتعليمية وإدارية مع أبنائه المهاجرين ومجالس الكنائس ورعاتها من الآباء الأساقفة والكهنة.

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وذكر بيان للكنيسة إن من أبرز أنشطة البابا إلى جانب تدشين الكنائس افتتاح مركز لخدمة الشباب وحضوره العرض المسرحي الراقي «ستيفانيا» الذي قدمه فريق المسرح التابع لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس سفي مدينة أونا الألمانية.

وعلى المستوى الرسمي، التقى قداسة البابا بسفراء مصر بالدول التي زارها، كما استقبله وزاره العديد من المسؤولين المحليين بكل المدن التي زارها.

وكان المشهد الأبرز في زيارة قداسة البابا تمثل في الاستقبال الحافل الذي أُستقبِل به من قبل الشعب القبطي في كل الكنائس التي زارها، أطفالًا وكبارًا وكذلك الشخصيات الرسمية التي التقاها.

وعلى الصعيد الإعلامي، أجرى البابا عدة مقابلات صحفية وتليفزيونية في ألمانيا وسويسرا إلى جانب 3 لقاءات مع قناتي ctv وME Sat القبطيتين، كما كانت هناك فرصة لإجراء قداسته بعض الفحوصات الطبية.