شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. 5 ممنوعات تجنبها خلال أداء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد طلاب الثانوية العامة، فى الوقت الحالى لأداء الامتحانات التى تنطلق 8 يونيو المقبل، الخليج 365" يقدم للطلاب 5 معلومات تؤكد أن هناك 5 ممنوعات على الطالب تجنبها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

1ـ اصطحاب أى وسيلة إلكترونية خلال دخول لجنة الامتحان وخاصة التليفون المحمول.

2ـ التأخر عن موعد الامتحانات لمدة أكثر من 15 دقيقة سوف تحرم من دخول الامتحان إلا إذا كان هناك عذر.

3ـ إثارة الشغب أو اصطحاب وسيلة غش تقليدية" برشام".

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4ـ الالتزام باللجنة الفرعية " الفصل"، داخل المدرسة التى تؤدى فيها لامتحان.

5ـ استخدام أكثر من قلم ولون مختلف فى الإجابة عن الأسئلة والإلتزام باللون الأزرق.