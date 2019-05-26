الخليج 365 يتوّج بجائزة "شعبة المصورين" عن مسابقة "رمضان 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: توّج الزميل عبدالله عويس، الصحفي بموقع الخليج 365، بالمركز الأول في مسابقة "رمضان 2019"، من شعبة المصورين بنقابة الصحفيين. جاء ذلك خلال حفل أقامته الشعبة يوم السبت، على هامش تنظيم الإفطار السنوي. كما حصدت الزميلة شروق غنيم، الصحفية بموقع الخليج 365، على المركز الثاني في المسابقة ذاتها.

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