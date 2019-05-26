5 جامعات مصرية ضمن تصنيف "ليدن" الهولندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، تحقيق الجامعة المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف ليدن "Leiden " الهولندي للجامعات المعتمد على قوة تأثير الأبحاث الدولية المفهرسة بقاعدة البيانات الشهيرة Web of Science لعام ٢٠١٩.

وذكرت الجامعة -في بيان اليوم- أن التصنيف شهد تواجد 5 جامعات مصرية ضمن ٩٦٣ جامعة عالمية تضمنها هذا التصنيف من إجمالي نحو ٣٠ ألف جامعة حول العالم.

ومن جانبه أكد عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على التصنيف الدولى للجامعة، أن عين شمس أحرزت تقدما بمعدل( +١٠) لتحتل المركز ٥٦٧ بعدد أبحاث ٣٢٤٨، لتحتل بذلك المركز الثانى بين الجامعات المصرية، حيث جاءت بعد جامعة القاهرة.

وأضاف أن تصنيف CWTs Leiden يعتمد في تقييمه للجامعات على الأبحاث المنشورة فى صورة مقال علمى أو مرجعى فى قاعدة بيانات

Web of Science، والتي تدار بمعرفة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى ١% و ٥% و ١٠% و

٥٠% من قائمة المجلات العالمية، ولا يعتمد التصنيف في تقييمه على الكتب وكتيبات المؤتمرات والمقالات البحثية المنشورة في المجلات غير المفهرسة في قاعدة بيانات Web of Science.