برلماني يطالب الحكومة بتجديد عقود المعلمين المؤقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

وصف الدكتور حسين غيتة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مطالب المعلمين المؤقتين بتجديد عقودهم، بـ"المطالب المستحقة"، مطالبًا بضرورة أن تعمل الحكومة ووزارة التعليم على تلبيتها خاصة مع احتياج الوزارة لهؤلاء المعلمين لسد العجز في المدارس على مستوى المحافظات.

وأشار غيتة، في بيان اليوم السبت، إلى أن هؤلاء المعلمين نفذوا اختبارات وقاموا بإجراءات عديدة قبل استلامهم العمل، ورغم ذلك لم يقضوا فيه إلا شهرين بمرتب منخفض، مما يتطلب تجديد عقودهم، لأنه حق لهم من ناحية ومن ناحية أخرى مصلحة لوزارة التربية والتعليم.

ولفت إلى اكتساب هؤلاء المعلمين خبرة التدريس خلال الفترة التي قضوها بالمنظومة، مما يؤكد ضرورة الاستعانة بهم في الفترة المقبلة خاصة مع نية الوزارة إطلاق مسابقة أخرى.

وعلق النائب: "المعلمون المتعاقدون نحو ستة وثلاثين ألفا بالإضافة إلى أسرهم وعائلاتهم، ولا يجوز بعد أن أصبح لهم مصدر رزق وترك أعمالهم الخاصة منذ أربعة أشهر لبدء تجهيز الأوراق والتقديم في المسابقة وخوض الاختبارات، أن يتم الاستغناء عنهم".