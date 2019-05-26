البابا تواضروس يعود إلى مصر عقب رحلته الرعوية لأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وصل إلى أرض الوطن اليوم السبت، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعد جولة رعوية بكنائس ألمانيا وسويسرا وانجلترا، استغرقت أسبوعين، دشن خلالها خمس كنائس أربع منها بألمانيا، وواحدة بزيورخ بسويسرا.

وعقد عدة اجتماعات رعوية وتعليمية وإدارية مع أبنائه المهاجرين ومجالس الكنائس ورعاتها من الآباء الأساقفة والكهنة.

Advertisements

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن من أبرز أنشطة قداسة البابا إلى جانب تدشين الكنائس افتتاحه لمركز خدمة للشباب وحضوره العرض المسرحي الراقي "ستيفانيا" والذي قدمه فريق المسرح التابع لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس بمدينة أونا الألمانية.

وأضاف أنه على المستوى الرسمي التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بسفراء مصر بالدول التي زارها، كما استقبله العديد من المسؤولين المحليين بكل المدن التي تواجد بها.

وأشار إلى أنه على الصعيد الإعلامي أجرى قداسته عدة مقابلات صحفية وتليفزيونية في ألمانيا وسويسرا إلى جانب ثلاثة لقاءات مع قناتي ctv و ME Sat القبطيتين، كما كانت هناك فرصة لإجراء قداسته بعض الفحوصات الطبية.