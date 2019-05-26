ضبط تاجر بحوزته مليون و335 ألف لعبة نارية بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، تاجر ألعاب نارية، أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية مستأجر بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبداخله (مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع). بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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