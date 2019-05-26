أخبار مصر | حزب الحرية المصري ينظم أكبر حفل إفطار رمضاني بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية المصري ينظم أكبر حفل إفطار رمضاني بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة المنوفية أكبر حفل إفطار رمضاني جماعي نظمه حزب الحرية المصرى، وتم فيه توزيع جوائز على حفظة القرآن الكريم، وبحضور مندوبين من الأوقاف بالمحافظة وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المستشار محمد عبد الباري، أمين عام حزب الحرية المصرى، فى كلمة له خلال الحفل أن حزب الحرية المصرى أصبح له رصيده الجماهيري في الشارع السياسي على مستوى محافظة المنوفية، مشيرًا إلى أن نهج الحزب واضح وصريح كما أعلنه الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، في العديد من المناسبات وهو الوقوف بكل قوة خلف الدولة المصرية والقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة جميع التحديات والمخططات الشيطانية من قوى الإرهاب والشر والظلام وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

ووجه "عبد البارى" الشكر والتقدير لجميع قيادات وكوادر وشباب الحزب على مستوى جميع أمانات المراكز والمدن بمحافظة المنوفية، مؤكدًا استمرار حزب الحرية المصرى بالمحافظة فى التنسيق والتعاون الصادق مع محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس وجميع القيادات التنفيذية والشعبية على مستوى المحافظة.