انت الان تتابع الأرصاد تُحذر: درجات الحرارة ترتفع بدءا من الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس حار-أرشيفية

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة سوف تشهده البلاد بدءًا من الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف عبدالعال في تصريحاته إلى «التحرير»، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، هو من سمات فصل الربيع، وتكون في الجزء الثاني منه، إذ تكون درجات الحرارة فيها أعلى من الصيف ولكن الرطوبة تكون أقل من الصيف، قائلا: «أي حد درجة حرارته ترتفع ولو لدرجة واحدة يروح المستشفى لتلقي العلاج، لأن العلاج بسيط وسهل».

وحذّر عبدالعال المواطنين من التواجد في الشمس لفترة طويلة، أما المضطر للتواجد نتيجة عمله فعليه ارتداء واقٍ للرأس والملابس القطنية. كما حذّر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين من ملء تنك بنزين السيارات، حفاظًا عليه من الانفجار كما حدث في الأيام الماضية، بالإضافة إلى عدم ملء إطار السيارات لإعطاء

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