مصر: نعمل مع دول إفريقيا لإسكات البنادق بحلول 2020

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في إطار احتفالية يوم إفريقيا الـ56 أطلقت وزارة الخارجية حملة بـ3 لغات تعرض من خلالها الرؤية المصرية تجاه قارة إفريقيا ومجهوداتها لإحلال السلام

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تعمل مع دول القارة لإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020، وإنهاء الاقتتال في إفريقيا، موضحة أن القارة استطاعت أن تقطع شوطا طويلا للتغلب على العديد من العقبات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، إلا أنه تظل الحاجة للمزيد من العمل الإفريقي المشترك بين دول القارة لترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة، وتعي مصر جيدا حجم المسئولية التي تقع على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتنسيق العمل المشترك، خاصة فى ضوء تبني مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" كأحد أهم السبل للتعامل مع التحديات.

وأضافت الوزارة، في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها، اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أن القارة تسعى أيضا لتفعيل السياسة الإفريقية الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، إذ تقرر خلال القمة الإفريقية في يوليو 2018 استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الإفريقي

وأضافت الوزارة، في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها، اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أن القارة تسعى أيضا لتفعيل السياسة الإفريقية الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، إذ تقرر خلال القمة الإفريقية في يوليو 2018 استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وذلك في إطار دور مصر لدفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات، وليكون بمثابة منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات، تراعي خصوصية الدولة وتحمي حقها في ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية. اقرأ أيضا| السيسي في يوم إفريقيا: نسير بثبات نحو تحقيق التنمية Advertisements وأشارت إلى أنه انطلاقا من مبدأ العمل الإفريقي المشترك لترسيخ السلم والأمن، استضافت مصر منذ توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي عدة فعاليات، أبرزها دورة للمدربين الأفارقة حول "منع الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات حفظ السلام"، واجتماع القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان الذي خرج بنتائج إيجابية للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان، بالإضافة إلى عقد اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي، لاستعراض التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة وإحياء العملية السياسية والقضاء على الإرهاب في ليبيا. ولفتت الخارجية الى أن مصر عقدت من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام، "مؤتمر القاهرة الإقليمي رفيع المستوى حول تعزيز أداء عمليات حفظ السلام: من صياغة الولاية وحتى خروج المهمة"، يومي 18 و19 نوفمبر 2018، بمشاركة الفاعلين الرئيسيين، خاصة كبرى الدول الإفريقية المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، والدول الإفريقية المستضيفة لتلك البعثات، فضلا عن أعضاء مجلس الأمن وكبار الممولين وسكرتارية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وذلك في ضوء أن عمليات حفظ السلام تمثل أحد أهم الوسائل لتعزيز وحفظ السلام والأمن، خاصة في إفريقيا التي يوجد بها عدد من أهم وأكبر تلك البعثات، وانطلاقا من إيمان مصر بضرورة تعزيز فاعلية بعثات حفظ السلام بما يمكنها من مواجهة التحديات المتنامية التي باتت تواجهها وتنفيذ المهام التي تكلف بها. اقرأ أيضا| الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا وذكرت الوزارة أن "خارطة طريق القاهرة"، التي تمثل المخرج الرئيسي للمؤتمر، تعكس رؤية الفاعلين الرئيسيين، خاصة من إفريقيا لمسألة تعزيز فاعلية أداء عمليات حفظ السلام، وتنفيذ مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة "العمل من أجل حفظ السلام"، بأسلوب شامل ومتوازن يؤكد على مسئولية كافة الأطراف في العمل على تطوير أداء عمليات حفظ السلام. ونظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، احتفالية كبرى بمركز شباب الجزيرة، بمناسبة ذكرى يوم إفريقيا الـ56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي حاليا. (التفاصيل)

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