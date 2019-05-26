شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق في مخالفات «شيخ الحارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى ضد برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة «القاهرة والناس»، خاصة بعد حلقة الممثل ماجد المصري التي حملت «إساءات للأفارقة».

قال مصدر مسؤول في المجلس إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة، الأحد.