شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة انفجار ماسورة غاز في الإسكندرية وتفحم 9 سيارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت نيابة كرموز بالإسكندرية التحقيق في واقعة انفجار ماسورة غاز بمحور المحمودية، السبت، ما أسفر عن تفحم 9 سيارات ومركبة توك توك، وأمر المستشار السيد عزاز، رئيس النيابة، بحجز سائق اللودر المتسبب في الحادث، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسؤولي شركة المقاولات التي تقوم بأعمال الحفر إلى سراي النيابة للتحقيق وتشكيل لجنة من فنيي شركة الغاز والدفاع المدنى والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط بالدفاع المدنى أثناء إطفاء الحريق، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة للعلاج، فضلا عن احتراق 7 سيارات ملاكى، وميكروباص أجرة، وميكروباص صغير الحجم، ومركبة توك توك، وأمرت النيابة باستدعاء أصحابها.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بحدوث كسر بماسورة غاز طبيعي واشتعال النيران بها أثناء أعمال الحفر بجوار كوبري راغب.

وانتقل اللواء أحمد بسيوني، سكرتير العام المحافظة، واللواء محمود حسن، نائب مدير الأمن، واللواء عبدالفتاح إبراهيم، نائب مدير الأمن لقطاع وسط، واللواء شريف أبوخيار، مساعد مدير الأمن، والعميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى موقع الحادث.

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وقامت شركة «ناتاجاس» بإغلاق صمامات الغاز لمنع حدوث تسريب، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وإخماده.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن الحادث وقع جراء قيام أحد الحفارات القائمة بأعمال التطوير بالمنطقة بكسر غير مقصود بماسورة الغاز، مما أدى إلى نشوب الحريق واحتراق ٩ سيارات وتوك توك، دون وقوع خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونشرت إحدى الصفحات على «فيس بوك» فيديو يظهر لحظة انفجار الماسورة وتفحم السيارات.