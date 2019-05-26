"صحة الجيزة": زيادة حضانات مستشفى التحرير لـ20 وآسرة الرعاية لـ16

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شقوير مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالجيزة، أنه سيتم زيادة حضانات مستشفى التحرير من 10 لـ20 حضانة، وزيادة آسرة الرعاية من 6 إلى 16 سرير بنفس المستشفى وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هناء سرور مديرة المديرية.

وكانت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة والسكان بالجيزة، تفقدت مستشفى إمبابة العام ومستشفى التحرير كما تابعت أعمال التوسعة فى الحضانات بمستشفى التحرير، واطمأنت على انتظام سير العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكشفت وكيلة الوزارة، أن هناك متابعة مستمرة لتطوير المستشفيات وفق توجهات الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه جارى العمل لرفع كفاءة عدد من المستشفيات.