شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصل الكاتدرائية عائدًا من إنجلترا بعد نهاية جولة رعوية وعلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى الكاتدرائية بالعباسية، اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بعد جولة رعوية بالكنائس القبطية بألمانيا وسويسرا وانجلترا، استغرقت أسبوعين، دشن خلالها خمس كنائس أربع منها بألمانيا، وواحدة بزيورخ بسويسرا. وعقد عدة اجتماعات رعوية وتعليمية وإدارية مع أبنائه المهاجرين ومجالس الكنائس ورعاتها من الآباء الأساقفة والكهنة.

وكان من أبرز أنشطة قداسة البابا إلى جانب تدشين الكنائس افتتاحه لمركز لخدمة الشباب وحضوره العرض المسرحي الراقي "ستيفانيا" والذي قدمه فريق المسرح التابع لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس بمدينة أونا الألمانية.

وعلى المستوى الرسمي التقى قداسة البابا بسفراء مصر بالدول التي زارها، كما استقبله وزاره العديد من المسؤولين المحليين بكل المدن التي زارها.

كما أجرى البابا تواضروس هناك بعض الفحوصات الطبية.

