شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز لقاء الرئيس السيسى ورئيس العسكرى السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وتعد هذه المرة الأولى التى يسافر فيها البرهان خارج السودان منذ توليه رئاسة المجلس العسكرى عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير واستقالة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف التى جاءت بعد يوم واحد من عزل البشير.

وأبرزت قناة "سكاى نيوز" اللقاء بعناونها : السيسى والبرهان يتفقان على "دعم الإرادة الحرة" لشعب السودان، وقالت إن الرئيس السيسي، والفريق أول البرهان اتفقا على أولوية دعم "الإرادة الحرة" للشعب السودانى واختياراته، وذلك خلال لقاء جمعهما فى العاصمة المصرية القاهرة.

من جانبها، عنونت قناة "روسيا اليوم": السيسى ورئيس المجلس العسكرى السودانى يوقعان اتفاقية لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب

وأبرزت القناة أن الرئيس السيسى ورئيس المجلس العسكرى السودانى وقعا اتفاقية لضبط الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

أما قناة "العربية" الإخبارية، فاهتمت بزيارة البرهان للقاهرة عبر مراسليها ونشراتها الإخبارية، وعنونت: "البرهان يلتقى السيسي.. ويؤكد البقاء بتحالف دعم الشرعية".

ونقلت عن مراسلتها بالقاهرة أن رئيس المجلس الانتقالى السودانى بدأ السبت، مباحثات ثنائية مع الرئيس السيسي، فى القاهرة.

وأبرزت كلمات الرئيس السيسى التى قال فيها : "إننا كدول جوار للسودان نتطلع لتقديم العون والمؤازرة لشعبه"، معتبرا أن "الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عبر حوار شامل".

أما "الحرة" الأمريكية فأبرزت الزيارة على مدار نشراتها الإخبارية ومراسليها وتحت عنوان "البرهان يجرى محادثات مع السيسي"، لفتت القناة إلى أن الزيارة التى قام بها رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان للقاهرة هى أول زيارة له خارج بلاده منذ توليه منصبه.

Advertisements

وقالت إنه فور وصوله إلى العاصمة القاهرة، استقبله الرئيس السيسى بقصر الاتحادية الرئاسى فى ضاحية مصر الجديدة شرقى القاهرة، بحسب المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية.

وعنونت "سى أن أن": "فى أول زيارة له منذ عزل البشير.. البرهان يحل ضيفا على السيسى فى مصر".

وأشارت القناة إلى الاستقبال الحافل الذى تم من قبل الرئيس السيسي، لرئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى بقصر الاتحادية.

وقالت إن الطرفين توافقا فى الاجتماع الذى جمعهما، على دعم الإرادة الحرة للشعب السودانى واختياراته.

وأشارت إلى أن زيارة البرهان تأتي، بعد يومين من زيارة نائب رئيس المجلس العسكرى السوداني، محمد حمدان (حميدتي) والتى التقى خلالها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

واستقبل الرئيس السيسى مساء اليوم بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك بحضور كلٍ من سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة تلتها جلسة مباحثات موسعة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى رحب بالفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقاهرة فى أول زيارة خارجية له، مؤكداً أن ذلك يعكس الروابط الأزلية التى تجمع شعبى وادى النيل، والترابط التاريخى بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التى تربط بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أشار إلى متابعته الحثيثة عن كثب لجميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكداً دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة ولخيارات الشعب السودانى الشقيق فى صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء فى السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السودانى بعيداً عن التدخلات الخارجية.

من جانبه؛ أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبى والحكومى المتأصل بين مصر والسودان، مشيداً بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومثمناً الدعم المصرى غير المحدود لصالح الشعب السودانى وخياراته وللحفاظ على سلامة واستقرار السودان فى ظل المنعطف التاريخى الهام الذى يمر به.