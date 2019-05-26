"الأعلى للإعلام" يحقق فى مخالفات "شيخ الحارة" بسبب الإساءة للأفارقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس فى تصريحات، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة غدا الأحد.
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