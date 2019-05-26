شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحقق فى مخالفات "شيخ الحارة" بسبب الإساءة للأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

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وقال مصدر مسؤول بالمجلس فى تصريحات، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة غدا الأحد.