شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تنظم حفل إفطار لأبنائها المعاقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، مساء أمس، حفل الإفطار السنوي لأبناء مؤسسات الرعاية التابعة لها من المعاقين ذهنيًا بمقر مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة، كتقليد رمضاني، وذلك وسط أجواء رمضانية رائعة، حيث شارك بالحفل 1000 من الأبناء والعاملين بمؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة وأسرهم، وذلك بحضور اللواء عبدالحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس الأمناء، والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية، وعدد من ممثلى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ومديرى مؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة، وشهد حفل الإفطار تقديم العروض الفنية وعروض الساحر والأراجوز.

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من جانبه، هنأ «حمودة» الحاضرين بشهر رمضان الكريم، معربًا عن سعادته بالتواجد بين أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة وتناوله وجبة الإفطار معهم، مشيرا إلى أن هذا التقليد السنوي يهدف لزيادة الترابط والتقارب ودمجهم بالمجتمع، موضحًا الدور الذي تقوم به المؤسسة في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها لهم.

وأشار نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع إلى أن المؤسسة تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لعدد 762 ابنًا من متحدي الإعاقة الذهنية في 8 مؤسسات للرعاية تابعة لها، بالإضافة إلى توفير 5000 جلسة سنويًا بمركز علاج الشلل الدماغى و30 ألف جلسة سنويا بمركز العلاج الطبيعى، موضحًا أن المؤسسة قدمت 30 مليون جنيه خلال عام الإعاقة، تم تخصيصها لأعمال التطويرات والخدمات، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير مركز رعاية وتأهيل حالات التوحد بمجمع عين شمس ومبنى الحضانة الدامجة بالمجمع، ومؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان، وأعمال تطوير مؤسستي التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج، وأن العام الجارى 2019 سيشهد تطوير مركز علاج وتأهيل الشلل الدماغى، كما تم مؤخرا افتتاح أحدث غرف التكامل الحسى والحركى بمركز علاج التوحد بالمطرية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تعمل على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيًا من خلال رعاية وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج في المجتمع، وتتبع المؤسسة 8 مؤسسات لرعاية الأبناء المعاقين ذهنيًا، هي: مؤسسة التثقيف الفكري بالمرج، ومؤسسة الرعاية الذاتية أيضًا بالمرج، ومؤسسة الأحداث بالجيزة، ومجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، ومؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان وحدائق القبة، ومؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة، ومؤسسة ضعيفات العقول بمصر القديمة.