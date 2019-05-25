شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قررت ياسمين الخطيب الإجهاض 3 مرات؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واجه شيخ الحارة الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، بسر إجهاضها لنفسها 3 مرات خلال زواجها، ورفضت الخطيب التعليق حول ذلك الأمر وقالت خلال وجودها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «شيخ الحارة» على شاشة «القاهرة والناس»: «هذا أمر شخصي ولا أحب أن تكون حياتي الشخصية علناً لجمهوري»، مشيرة إلى أن أول عريس لها كان ابن الجيران، وقام بإهدائها سيارة في عيد ميلادها، ولفتت إلى أنها كانت تبتز أهلها في مرحلة المراهقة، حينما كانوا يرفضون لها أي طلب تطلبه وتهددهم بأن تلقي بنفسها من البلكونة.

وأضافت «الصور اللي بنزلها للفانز شخصية وعادية جدًا، واللي بيعمل الجدل أغلفة المجلات»، موضحة «كل المرات اللي كنت فيها تريند على السوشيال ميديا، كنت براجع طبيبي النفسي وأنا في حالة يُرثى لها».

وذكرت ياسمين الخطيب أن كل من تزوجتهم لا يلعبون الطاولة رغم أن والدها قام بتعليمها الطاولة مبررًا ذلك: «عشان لما تتجوزي جوزك مش يسيبك ويقعد على القهوة».