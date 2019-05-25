شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى للتحول وميكنة الخدمات لمواكبة متطلبات العصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ضرورة تطوير منظومة التعليم وفقًا لمتطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتطورة، والتحول الرقمي وميكنة كل الخدمات بجامعة الإسكندرية، من خلال تسجيل الطلاب إلكترونيًا، كما تقرر فتح التحصيل الإلكتروني للمصروفات اعتبارًا من أغسطس المقبل.

وشدد «الكردي»، خلال مجلس الجامعة المنعقد، السبت، على عمداء الكليات بضرورة إعداد خطط الأنشطة الطلابية والرياضية بالإجازة الصيفية، واستغلال فترة الإجازة في إجراء عمليات الصيانة الشاملة لكل المرافق الرياضية بالجامعة، وتحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية، وقيام كل كلية بتحديد احتياجاتها من الأجهزة الرياضية لإتاحتها للطلاب بالكليات المختلفة، ووضع خطة لإتاحة استخدام ملاعب الجامعة والأجهزة الرياضية للطلاب مجانًا.

وفي إطار حرص الجامعة على تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، استعرض المجلس الخطابات التنفيذية لتطبيق آلية جديدة لصرف الأدوية، بالتعاون مع سلسلتين من الصيدليات المعروفة بطريقة سهلة وميسرة.