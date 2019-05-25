شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايات تتنحى عن محاكمة سعاد الخولي في قضية «غسل الأموال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، السبت، التنحي عن نظر محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابقة، في قضية غسل الأموال، لسابقة الفصل في قضية رشوة كانت متهمة فيها، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون المالية والتجارية أن المتهمَتين في القضية خلال الفترة من 22 يونيو 2017 حتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت «الخولي» الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، حصلت على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، واحتفظت بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلًا لـ«الخولي» للتصرف في الأموال.