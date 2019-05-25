شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العسكري السوداني يغادر القاهرة بعد اجتماعه مع السيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادر الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، مساء السبت، القاهرة عقب زيارة استغرقت عدة ساعات، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، حيث تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.
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