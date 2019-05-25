شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على متهمين بـ«تهريب أدوية محظور تصديرها» 24 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة ٢٤ يونيو المقبل للنطق بالحكم على مندوب مبيعات بشركة للأدوية، ومدير مخزن، ورئيس مجلس إدارة شركة للشحن، ومندوب شركة للاستيراد والتصدير، في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج، نظرًا لنقصها في السوق المحلية، مقابل حصولهم على ملايين الدولارات.

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صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

وكشفت تحقيقات أحمد عبدالعزيز، مدير نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول للنيابة، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد بقيام مندوب مبيعات بشركة الأدوية بتربيح تاجر أدوية بمنفعة شراء الدواء من الشركة، باعتبار أن الأخير من غير العملاء المتعاقدين مع الشركة والذين يُسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها، فضلًا عن عدم الترخيص له من الأساس لمزاولة النشاط .

وتوصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفي أعقاب حصول التاجر على الدواء، قام بالحصول على كميات أخرى من الدواء عن طريق مالك شركة لتجارة الأدوية، وشقيقه عضو مجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس الإدارة، وعضو منتدب لشركة أخرى لتجارة الأدوية، بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة، بالاشتراك مع صاحب شركة للشحن والذي بدوره يسهل شحن الدواء للخارج، مستغلًا طبيعة نشاط شركته في عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة.