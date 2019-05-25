شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب»: خلافي مع «مستقبل وطن» سحابة صيف واحتجاج أب على ابنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن «البرلمان كله إخوة، وأعضاؤه عملوا على الخروج بفترة عصيبة في تاريخ مصر، واستطاعوا إنجاز الكثير، ويجب على الكل الافتخار».

وأضاف «عبدالعال»، خلال كلمته في حفل إفطار أعضاء الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، السبت، أن «المجلس أصدر مجموعة من القوانين التي ساهمت في تثبيت أركان الدولة»، مشيرًا إلى أن «أداء المجلس أسكت جميع المغرضين في الداخل والخارج، وأنه لولا التكاتف بين النواب تحت القبة ما كان ليخرج المجلس بهذا الإنجاز».

حضر الحفل المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس الحزب، والنائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، والنائب فخري طايل، والنائب أحمد سمير.

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وأكد رئيس مجلس النواب حرصه على استمرار البرلمان وعمله في ثبات، ولا يحمل في صدره ضغينة من أحد، ولا يحمل حسابات لأحد إلا المودة والحب، ولم ينظر إلى المعاناة التي تعرض لها خلال رئاسته للبرلمان.

واستطرد رئيس البرلمان إلى أنه حاول بكل جهد استثمار علمه لخدمة هذا البلد، مؤكدًا أنه وبجانب الشعب يستطيع التغلب على جميع الصعوبات، والبرلمان له تاريخ عريق وله أداء رائع، مشيرًا إلى أن البعض من النواب معذور، لأن 70% منهم يمارس العمل النيابي لأول مرة.

وتابع: «حزب مستقبل وطن كان أحد المكونات الأساسية لائتلاف دعم مصر، وأول تصريح صدر لدعم الحزب كان مني شخصيًا، رغم أنه كان لا يزال مبتدئًا»، مشيرًا إلى أن «ما حدث من خلاف مع الحزب مؤخرًا مجرد سحابة صيف، واحتجاجي كان بمثابة احتجاج أب على ابنه».

وأكد «عبدالعال»: «قدمتم نموذجًا حزبيًا جديرًا بالاحترام أثناء صياغة القوانين وأثناء التعديلات الدستورية»، مشيرًا إلى أنه يكن جزيل الاحترام لكل نائب، ويحرص على حماية هذا البناء المؤسسي لمجلس النواب.

وأشار إلى أنه يقع على عاتقه عبء عدم تمرير تشريع يشوبه عيوب، وهذا أمر يفرضه عليه عمله المهني والتشريعي، مؤكدًا أن مجلس النواب أكبر داعم لما يقوم به الرئيس السيسي من إنجازات، مطالبًا الجميع بالاصطفاف خلفه لاستكمال الإنجاز، وأن يكون لمصر دور في المعادلة الصعبة في البناء الأفريقي والإقليمي».

علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في حفل إفطار حزب مستقبل وطن

علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في حفل إفطار حزب مستقبل وطن

علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في حفل إفطار حزب مستقبل وطن

علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في حفل إفطار حزب مستقبل وطن

علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في حفل إفطار حزب مستقبل وطن