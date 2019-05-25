شكرا لقرائتكم خبر عن لإجباره على الزواج منها.. فتاة جامعية تختطف شابًا في شبرا الخيمة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لجأت فتاة جامعية إلى حيلة غريبة للزواج من شاب بينهما علاقة عاطفية، بعد رفضه ذلك بحجة رفض أسرته تلك الزيجة، فاتفقت مع 6 أشخاص على اختطافه، وتصويره عاريًا وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.

Advertisements

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، السبت، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أهلية طالب جامعي، 23 سنة، بالفرقة الرابعة كلية تجارة، مقيم بدائرة القسم، بقيام 6 أشخاص باختطافه أثناء ذهابه للامتحان.

وتبين من التحريات أن المجني عليه تربطه علاقة عاطفية بفتاة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبالفحص والتحري تبين أن تلك الفتاة اتفقت مع 6 أشخاص باختطافه لإجباره على الزواج منها بعد أن وعدها بالزواج بعد قصة حب دامت أكثر من عام وتعددت اللقاءات بينهما.

وجرى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وتم تحرير الطالب وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.