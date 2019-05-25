شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف معتمر غادروا مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم السبت، 17 رحلة إلى جدة والمدينة حيث قامت بنقل ما يقرب من 4 آلاف معتمر لأداء مناسك العمرة، تم نقلهم علي متن 14 رحلة أقلعت من مطار القاهرة الدولى، فيما أقلعت 3 رحلات من برج العرب.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن تسيير أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 آلاف معتمر غادروا مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.