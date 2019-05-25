شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف معتمر غادروا مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم السبت، 17 رحلة إلى جدة والمدينة حيث قامت بنقل ما يقرب من 4 آلاف معتمر لأداء مناسك العمرة، تم نقلهم علي متن 14 رحلة أقلعت من مطار القاهرة الدولى، فيما أقلعت 3 رحلات من برج العرب.

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الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن تسيير أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر.