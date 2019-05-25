شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يطمئن على سير الخدمات الطبية بمستشفى الحسين الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، زيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى الحسين الجامعى؛ اليوم السبت، للتأكد من تحقق الانضباط وحُسن سير العمل وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها مختلف أقسام المستشفى للمواطنين المترددين عليها؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين على المستشفى من محدودي الدخل بالمجان.



وتفقد رئيس الجامعة -خلال الزيارة- عددا من أقسام المستشفى، واستمع من المواطنين ملاحظاتهم على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، واطلع رئيس الجامعة على آلية سير العمل، مؤكدا أن خدمة المواطن هي الأساس وشغلنا الشاغل خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا يأتي من منطلق إنساني، وفى إطار رسالة قطاع الطب بجامعة الأزهر تجاه المجتمع.



واطمئن المحرصاوى -خلال جولته الميدانية- على تطبيق معايير الجودة بالعيادات الخارجية، والأقسام المختلفة بالمستشفى، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة والصيانة الدورية، للأجهزة الطبية والماكينات، وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم في ضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

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استقبل ورافق رئيس الجامعة -خلال الزيارة- كل من الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور مصطفى أبو العنين، نائب مدير المستشفى.



جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة من الكليات الرائدة والمتميزة، خاصة وأنها من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.