رئيس المجلس العسكري السوداني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عقب زيارة للقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه الرئيس السيسي، عقد جلسة مباحثات مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وتم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.​