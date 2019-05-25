محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عقب زيارة للقاهرة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه الرئيس السيسي، عقد جلسة مباحثات مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وتم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس العسكري السوداني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.