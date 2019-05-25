خلال حفل إفطار.. مستقبل وطن يستعرض إنجازاته بفيلم وثائقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
استعرض حزب مستقبل وطن، المهام التي قام بها خلال الفترة السابقة، سواء في التواصل المباشر مع المواطنين وذلك من خلال ندوات واجتماعات ومؤتمرات، أو الدور الذي قام به أعضاء الحزب تحت قبة البرلمان في الرقابة والتشريع.
وعرض الحزب، عقب إفطار اليوم الذي نظمه بحضور رئيس البرلمان، اليوم السبت، فيلمًا وثائقيًا استعرض فيه ما تم إنجازه على الصعيدين التشريعي والنيابي، وتضمن أبرز القوانين التي شارك الحزب في إصدارها، ويسعى جاهدًا لإصدار مجموعة أخرى من القوانين، والمقدرة بـ34 قانونًا منها (قانون المرور - مكافحة الإرهاب - رعاية المسنين - مكافحة التسول - تنظيم المعاملات الإلكترونية - تنمية المشروعات المتوسطة - الملكية الفكرية).
يشارك في حفل الإفطار، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ومجموعة بارزة من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب، على رأسهم، المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، والدكتور محمد منظور، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية، والنائب أشرف رشاد عثمان، والنائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، والنائب محمود بدر، والنائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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