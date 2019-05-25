رئيس مستقبل وطن: السيسي يقود أكبر معركة تنموية بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود أكبر معركة تنموية لاستعادة القارة السمراء أمجادها التاريخية وتطويع ثروات بلادها لتحقيق تطلعات شعوبها.

وثمن رشاد، في تصريحات له اليوم السبت، كلمة الرئيس السيسي باحتفالية "يوم إفريقيا"، مؤكدًا أن الكلمة عبرت عن مدى إيمان مصر بعمقها الإفريقي ورسالة واضحة نحو تعزيز التعاون وتوثيق الترابط بين الدول الشركاء من أجل إنهاء حالة التشرذم والصراعات الدائرة التي أثرت بالسلب على مقومات الدول وكانت سببًا في نشر الجهل والتطرف.

Advertisements

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن جميع العناصر التي شهدتها كلمة الرئيس تبرز حجم الطموحات وأجندة العمل التي تستهدفها مصر من خلال ترأسها للاتحاد الإفريقي، موضحًا أن القارة في طريقها لتحقيق الوحدة والتعاون الإفريقي، وتسير بخطى ثابتة نحو الاندماج الاقتصادي والتكامل القاري، والاستقرار والتقدم والازدهار.

وأكد أن محور بناء الإنسان من أهم المحاور التي يعتمد عليها الرئيس نحو الارتقاء بالقارة السمراء، معتمدًا على تعزيز قدرات الشعوب الفكرية والثقافية من خلال احتكاك الحضارات بعضها البعض، لافتًا إلى أن السيسي أعاد لشباب القارة جميعًا ثقتهم بالنفس وأتاح لهم كل الإمكانيات اللازمة لتمكينهم فكريًا وسياسيًا والاستفادة العظمى من حماستهم وابتكاراتهم.

​