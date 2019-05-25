بحضور رئيس البرلمان.. مستقبل وطن ينظم حفل إفطار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، حفل إفطار بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وكان في استقبال رئيس البرلمان، أشرف رشاد، رئيس الحزب، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، ومحمد العماري، رئيس لجنة الصحة، وعدد من النواب.